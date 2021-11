Pianistische Perlen im Fürstenhaus Weimar

Tamta Magradze studiert im Aufbaustudium zum Konzertexamen an der Liszt-Hochschule Weimar.

Weimar. Ihr fulminantes pianistisches Können demonstrierten Preisträger Internationaler Liszt-Klavierwettbewerbe am Montag in der „Liszt-Nacht“ in Weimar.

Mit Tamta Magradze (Foto), Dina Ivanova und Mengjie Han gastierten am Montagabend zwei Preisträgerinnen und ein Preisträger der großen internationalen Liszt-Klavierwettbewerbe im Fürstenhaus der Musikhochschule Weimar. Die „European Liszt Nacht“ markierte den Start in die zweite Wertungsrunde des 10. Internationalen Liszt-Klavierwettbewerbs Weimar-Bayreuth in Weimar. 13 junge Pianistinnen und Pianisten wetteifern um Preisehren. Die Wertungsrunde ist öffentlich, kann aber auch im Livestream verfolgt werden.

www.hfm-weimar.de