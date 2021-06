Piazzolla in der Tiefurter Abendsonne

Weimar. Montagsmusiken verwöhnen ihr Publikum mit dem Amalia-Quartett

Danach haben wir uns gesehnt: Livemusik unter freiem Himmel in der Abendsonne. Im Kirchhof der Tiefurter Christophoruskirche genoss das Publikum Montagabend deshalb das zweite Konzert der Montagsmusiken selbst auf Plätzen, die man ohne Abstand und Hygienekonzept nicht gewählt hätte. Weimars Amalia-Quartett begeisterte seine Zuhörer mit dem Jahreszeiten-Zyklus „The four Seasons of Buenos Aires“ von Astor Piazzolla, der in diesem Jahr hundert Jahre alt geworden wäre.