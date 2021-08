Pigor & Eichhorn auf der Weimarer Zeitgeisterbahn

Weimar. Ein buntes Feuerwerk unterschiedlicher musikalischer Genres brennt das Mon Ami mit seinem Kulturprogramm auch im August und September ab.

„Pigor & Eichhorn“ unterhielten ihre Fangemeinde am Samstag im Mon Ami auf das Beste mit einer Voraufführung ihres brandneuen Volumen X. Das erlebt am 31. August in der „Bar jeder Vernunft“ in Berlin seine Premiere.

Nach neun erfolgreichen und preisgekrönten Programm-Volumen plus diverser Nebenprojekten wäre es zwar an der Zeit für eine Jubiläumsauflage gewesen. Doch statt zurückzuschauen, lehnen sich die beiden Experten des eleganten Sprechgesangs ziemlich weit aus ihrem Zeitfenster und präsentieren ihr Volumen X mit Chansons als Spiegelbild der 20er. Bunt und selbstbewusst setzt das Mon Ami sein Kulturprogramm im August fort mit Janda solistisch (19. August) und im Trio mit Coucou (20. August).

In der letzten August-Woche präsentiert das Lyric Opera Studio Weimar Mozarts „Zauberflöte“ (23., 24., 27. und 28. August, jeweils 19 Uhr). Am Freitag, 27. August, 20 Uhr, sind „The Manana People“ mit ihren Elektro-Folk-Balladen zu Gast. Und auch der Terminplan im September bietet musikalische Begegnungen besonderer Art zum Beispiel das Duo Saitenstraßen am 3. September, den isländischen Singer und Songwriter Svavar Knutur (10. September) und die Liedermacherin Marie Diot (11. September).