Eine Pilzwanderung ist für Samstag in den Wäldern bei Tonndorf geplant.

Pilztour startet am Samstag in Tonndorf

Tonndorf. Revierförster Torsten Singer und ein Pilzsachverständiger führen Interessierte zwei Stunden lang durch die Wälder.

Zu einer Pilzwanderung lädt das Forstamt Willrode am Samstag, 11. September, alle Interessierten ein. Die Teilnahme ist kostenfrei, Treffpunkt: 15 Uhr an der Baumschule in Tonndorf. Revierförster Torsten Singer und der Pilzsachverständige Ronald Süß führen die Teilnehmer dann für zwei Stunden durch die Wälder und zurück. Das Gelände ist gut begehbar und somit auch für Familien mit Kindern geeignet, festes Schuhwerk wird aber empfohlen.