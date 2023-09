In den Wäldern des Weimarer Landes beginnt in diesen Tagen die neue Pilz-Hochsaison.

Pilzwanderung am Freitag mit Start in Tonndorf

Tonndorf. Der Revierförster und ein Sachverständiger zeigen Neugierigen Pilzreviere in den Südkreis-Wäldern.

Zu einer Pilz-Exkursion in die Wälder des südlichen Weimarer Landes hat das Forstamt Erfurt-Willrode am Freitag, 15. September, alle Interessierten eingeladen. Treffpunkt ist 16 Uhr vor der Baumschule (Pflanzenhof) an der Straße zwischen Tonndorf und Hohenfelden. Revierförster Torsten Singer und der zertifizierte Pilz-Sachverständige Ronald Süß nehmen die Interessierten mit auf einen rund zweistündigen Ausflug mit vielen Erklärungen und der Suche nach besonderen Pilz-Arten. Das Gelände ist gut begehbar und deshalb auch für Familien mit Kindern gut geeignet, allerdings empfehlen die Organisatoren in jedem Fall festes Schuhwerk. Die Teilnahme ist kostenfrei, vorherige Anmeldungen nicht erforderlich.