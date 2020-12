Pizzabote schubst Frau zwei Mal zu Boden - Briefkasten stoppt fahrerlosen Pkw - Alkoholisiert bei Polizei

Verfassungswidrige Schmierereien

Freitagmorgen wurde der Polizei ein Graffito an einer Weimarer Gemeinschaftsschule mitgeteilt. Vor Ort stellte sich laut Polizei heraus, dass es sich um einen verfassungswidrigen und volksverhetzenden Schriftzug handelte, welcher mit einem schwarzen Edding an einem Pavillon angebracht wurde. Gegen den/die bisher unbekannten Täter wurde eine Anzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet.

Zeugen werden gesucht unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de.

Briefkasten stoppt fahrerlosen Pkw

Am Freitagnachmittag verselbstständigte sich in Weimar ein Seat, welcher zuvor vom Fahrer in der Straße Über der Nonnenwiese geparkt wurde. Auf unbekannte Art und Weise löste sich die Handbremse, wodurch der Pkw bergab rollte und schließlich an einem Briefkasten zum Stoppen kam, wodurch womöglich Schlimmeres verhindert werden konnte.

Pizzalieferant schubst Frau zwei Mal zu Boden

Eine 53-Jährige befand sich auf einem Privatweg in der Marcel-Paul-Straße in Weimar, als plötzlich ein Pizzalieferant per Fahrrad den Weg passieren wollte. Als sie ihn darauf hinwies, dass er diesen Weg nicht passieren darf, wurde er beleidigend und schubste die Frau gleich zwei Mal zu Boden. Anschließend flüchtete der Täter. Der Hinweis, dass es sich bei dem Mann um einen Pizzalieferanten handelte, ermöglichte es den Beamten, den Täter kurze Zeit später an seiner Arbeitsstelle zu stellen. Der Beschuldigte gab den Vorfall zu. Gegen diesen läuft nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Container brennen

Samstagnacht gegen 1.30 Uhr qualmte ein Container in Weimar in der Humboldtstraße am Kaufland. Die Feuerwehr kam vor Ort und konnte einen Brand verhindern. Eine weitere Mülltonne brannte kurze Zeit später am Busstellenhäuschen in der Ettersburger Straße vollkommen ab. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr ebenfalls gelöscht werden. Da in beiden Fällen eine Selbstentzündung ausgeschlossen werden konnte, wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung gefertigt.

Zur Klärung des Sachverhaltes sucht die Polizei Passanten oder Anwohner, die Hinweise zum Geschehen machen können. Zeugen melden sich bitte bei der PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de.

Kaugummiautomat gestohlen

Im Zeitraum vom 24. November bis 4. Dezember wurde in der Stobraer Straße in Apolda Kaugummiautomat gestohlen. Dieser war besonders gesichert angebracht. Der Gesamtschaden wird auf 450 Euro beziffert.

Weihnachtsdeko-Diebe

Am 4. Dezember gegen 19 Uhr wurde vom Grundstück in Apolda, Karl-August-Straße 33, ein Weihnachtsstrahler (Laser) entwendet. Dieser hatte einen Wert von ca. 50 Euro.

Samstagmorgen wurden dann Polizeibeamte in die Richard-Strauss-Straße in Weimar gerufen, da dort in der Nacht zuvor, von einem im Garten befindlichen Weihnachtsbaum ein hochwertiger Weihnachtsstern entwendet wurde. Die unbekannten Täter schnitten das Verlängerungskabel durch, welches einen Alarm auslöste. Anschließend flüchteten der/die Täter mit dem Beutegut in Höhe von über 100 Euro.

Meterlange Fußball-Graffiti

Unbekannte brachten in der Nacht zum Freitag per Farbspray in Rohrbach weiß-gelb-blaue Graffiti in einer Gesamtlänge von ca. 10 Metern an. Es wurde die Fassade einer Halle der Agrargenossenschaft Großobringen besprüht. Die Graffiti bestehen aus verschiedene Sprüchen und Buchstabenkombinationen mit Hinweis auf den „FCC Jena“. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht klar. Hinweise werden von der Polizei Apolda unter 03644-5410 entgegengenommen.

Alkoholisiert bei der Polizei Unfall gemeldet

Bei der Unfallaufnahme auf der Polizeiinspektion Apolda erschien am Freitag ein 40-jähriger Mann. Dieser teilte mit, dass er mit seinem VW einen Unfall gegen 6.45 Uhr in Stobra hatte. Im Gespräch nahmen die Beamten jedoch Alkoholgeruch wahr. Ein Test ergab 0,46 Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der vermeintlich Geschädigte, als Beschuldigter einer Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen und eine Blutentnahme angeordnet. Die Unfallgegnerin wurde infomiert . An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 600 Euro.

Teurer Wildunfall

Am Sonnabendmorgen fuhr ein Mazda auf der B 87 im Bereich Poche von Apolda in Richtung Naumburg, als ihm von rechts ein Reh vors Fahrzeug sprang. Trotz Bremsmanöver konnte eine Kollision nicht mehr verhindert werden. Das Reh musste von Polizeibeamten an der Unfallstelle erschossen werden und am Mazda entstanden Schäden in Höhe von ca. 3000 EUR.