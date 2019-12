Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Planenschlitzer stehlen 24 Fernseher - Falsche Polizisten - zwei Tonnen Kabel weg

Planen aufgeschlitzt: 24 Fernseher gestohlen

In der Nacht zum Donnerstag waren wieder Planenschlitzer unterwegs. Auf dem Autohof Mellingen wurden drei Sattelzüge aufgeschnitten. Das passierte, während die Fahrer in ihren Kabinen schliefen. Aus einem LKW fehlen 24 Fernseher der Marke Samsung im Wert von 24.000 Euro. Aus den beiden anderen Sattelzügen wurden mehrere Hundert Liter Diesel abgezapft. Betroffen waren zwei polnische und eine sächsische Spedition.

Zwei Tonnen Kabel geklaut

Durch Aufschneiden des Zaunes verschafften sich unbekannte Diebe Zutritt zum Gelände der ehemaligen Weimarer Wurstwaren in Nohra. Sie brachen eine Halle auf und entwendeten von Maschinen sämtliche Kabel. Es wird davon ausgegangen, dass es sich um eine Größenordnung von ca. zwei Tonnen entwendeten Kupferkabel handelt, die die Täter vom Tatort wegtransportierten.

In Jugendzimmer eingebrochen

Zwischen Sonntag und Donnerstag begaben sich Unbekannte auf das Grundstück der Legefelder Grundschule. Hier begaben sie sich zum Eingang des Jugendclubs und entfernten drei Scharnierbolzen von der Tür. Auf diese Weise öffneten sie die Tür auf entgegengesetzter Seite und verschaffte sich so Zutritt zu der Räumlichkeit. Die Schränke im Inneren wurden durchsucht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde zwar nichts entwendet; es entstand aber dennoch ein Schaden von ca. 1.500 Euro.

Wieder falsche Polizisten am Telefon

Erneut kam es in Weimar zu mehreren Betrugsversuchen. Bei mehreren älteren Menschen klingelte am Donnerstag das Telefon. Es meldete sich ein vermeintlicher Kommissar der Kriminalpolizei und erzählte den Angerufenen von Einbruchsdiebstählen in der Region und ihrer aufgefundenen Adresse. Bei der Nachfrage, ob die Leute Bargeld zu Hause hätten, wurden diese stutzig und beendeten das Gespräch. - Das genau richtige Verhalten.

Unfall mit Kleintransporter

Am Donnerstag gegen 17 Uhr fuhr ein 74-jähriger Apoldaer mit seinem PKW vom Parkplatz des Netto-Einkaufsmarkts An der Goethebrücke in Apolda los, übersah jedoch einen Kleintransporter und stieß mit diesem zusammen. Beide Verkehrsteilnehmer blieben unverletzt. Jedoch war der Pkw des Unfallverursachers so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Transporter konnte ebenfalls nur noch auf den Parkplatz geschoben werden. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist die Ursache des Unfalles laut Polizei auf die altersbedingte Unaufmerksamkeit des PKW-Führers zurückzuführen.