Planschmiede des Jungen Theaters Weimar

Weimar. Im Rahmen des Projektes Planschmiede organisiert das Stellwerk Junges Theater verschiedene Workshopangebote

Das Stellwerk Junges Theater bleibt in der Spielzeitpause in Bewegung. In den Sommermonaten organisiert das Kinder- und Jugendtheater in der Planschmiede Weimar, ein durch den Europäischen Sozialfonds und den Fonds Soziokultur gefördertes Projekt, diverse Workshopangebote für junge Leute in Weimar-Nord und Weimar-West. Wie Projektleiterin Carolin Seiberlich weiter mitteilt, wurde am Samstag 14. August zum gemeinsamen Skaten auf der Rampenanlage des Nordlicht eingeladen. Mit Miniaturwelten wurde am Sonntag der Paradies-Park in Weimar-West erobert. Es folgen noch weitere Veranstaltungen, zu denen das Stellwerk Junges Theater einlädt.

Weitere Informationen im Netz: www.planschmiede-weimar.de