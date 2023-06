Podiums-Debatte im Mon Ami

Weimar. Die Jungen Liberalen sorgen sich um den Zustand der Weimarer Zivilgesellschaft und wollen am Dienstag mit Interessierten darüber reden.

„Ist die Weimarer Zivilgesellschaft in einer Krise?“ Diese Fragestellung hat der Kreisverband der Jungen Liberalen Jena-Weimar als Thema für eine Podiumsdiskussion am Dienstag, 20. Juni, in der Kulturstadt gestellt. Los geht es 17 Uhr im Mon Ami am Goetheplatz, am Podiumstisch sitzen neben den Gastgebern Vertreter der Grünen Jugend, der Jungen Union sowie der Schülerunion Thüringen.

„Wir sind besorgt über die aktuellen Entwicklungen in der Bevölkerung“, so Lukas Seyfarth, Kreisvorsitzender der Jungen Liberalen, in einer Presseinformation. Durch Dialog könne man mehr erreichen als durch verbale und physische Gewalt, ergänzt er mit Blick auf „Montagsspaziergänge“ und gelegentliche Gegendemonstrationen. Die Organisatoren hoffen auf viele Zuhörer und Mitdiskutierende.