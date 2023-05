Poetry Slam im Mon Ami

Das Mon Ami öffnet sich am 7. Mai zum Poetry Slam.

Weimar. Das Publikum hat es am Sonntag in der Hand, wer beim Poetry Slam im Weimarer Mon Ami weiterkommt.

Eine Neuauflage des Poetry Slam startet am Sonntag, 7. Mai, um 17 Uhr im Mon Ami. In einem Wettbewerbsformat treten Poeten und Poetinnen mit selbstverfassten Texten gegeneinander an, um sich dem Urteil des Publikums zu stellen. Ob der Sieger eher eine lustige, nachdenkliche, prosaische, gerappte oder lyrische Performance geliefert hat und damit überzeugte, entscheidet das Publikum durch den Applaus selbst. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 7.