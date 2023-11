Am 9. November 2022 wurden Kerzen kreisförmig um einen Davidstern entzündet.

Pogromgedenken in Apolda auf dem Markt

Apolda. Apolda ruft auf, die Erinnerung an die Verbrechen der Nationalsozialisten an jüdischen Mitbürgern und insbesondere an die Gewalt während der Reichspogromnacht 1938 wachzuhalten.

Die Nacht vom 9. November 1938 steht bis heute maßgeblich für den Beginn des Leidenswegs jüdischen Lebens im Holocaust. An diesem Tag wurden überall im Deutschen Reich Synagogen, Geschäfte, Wohnungen demoliert und angezündet. Zum Gedenken findet an diesem Tag auch in Apolda auf dem Markt eine Veranstaltung statt.

Ein Pogromgedenken wird es daher am Donnerstag, ab 18 Uhr, dort geben. Es sollen die Namen und Schicksale verlesen werden. Zudem wird für jede Person eine Kerze angezündet. Organisiert wird das Gedenken in diesem Jahr durch die evangelische und katholische Kirchgemeinden sowie durch die Stadtverwaltung Apolda. Ebenso dabei ist der Verein Netzwerk buntes Weimarer Land und dem Prager-Haus Apolda.