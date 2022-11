Polarexpressin Weimar

Jens Lehnert über ein Licht in der Vorweihnachtszeit

Gleich an 27 Tagen in Folge hat sich der Weihnachtsmann in Kromsdorf angesagt, um bis Heiligabend Kindern für ihren Kindergarten ein Geschenk zu überreichen. Am vergangenen Sonntag machte der rotbemantelte, bärtige Geselle mit seinen Ausflügen vor die Tore Weimars den Anfang. Dabei hatte er es allerdings so eilig, dass er in der Kulturstadt geblitzt wurde – und das offenbar so heftig, dass er nun in allergrößter Sorge lebt, ein Fahrverbot zu bekommen. Das käme natürlich zur Unzeit, wo doch das Fest vor der Tür steht und der Weihnachtsmann überall sehnlichst erwartet wird.

Um die böse Bescherung zu mildern und sich auf die schöne konzentrieren zu können, bekam der Weihnachtsmann Kromsdorfer Beistand. Peter Möller, Mitinitiator der dortigen Adventsaktion und seines Zeichens Verkehrsanwalt, will dem eilenden Boten aus der Patsche helfen – aber nicht mit juristischen Mitteln. In einem Brief an den „sehr geehrten und lieben Herrn Oberbürgermeister Kleine“ bat Möller Weimars Stadtoberhaupt, um der Kinder und ihrer Gabentische willen gegenüber dem Weihnachtsmann Milde walten zu lassen.