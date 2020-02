Politische Verwirrung um polnische Partnerstadt

Verunsicherung in Weimar: Hat sich die polnische Partnerstadt Zamość zur sogenannten LGTB-freien Zone erklärt? Rund 80 Regionalparlamente, Städte und Kreise im Nachbarland haben so bisher deutlich gemacht, dass bei ihnen Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender unerwünscht sind. Diese Entwicklung haben bereits das EU-Parlament und die EU-Kommission scharf als diskriminierend verurteilt und die Rücknahme der Beschlüsse gefordert.

Das Weimarer Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus (BgR) hatte berichtet, dass Zamość eine der Städte ist. Im Nachgang kamen allerdings Zweifel auf. Vermutlich, so schränkte das BgR ein, handele es sich doch um den gleichnamigen Kreis, der seinen Verwaltungssitz in der Weimarer Partnerstadt hat.

Die Weimarer SPD forderte angesichts der Unsicherheit Oberbürgermeister Peter Kleine auf, „die Hintergründe zu klären und, sollten sich die Vorwürfe bestätigen, die Städtepartnerschaft mit Zamość ruhen zu lassen, bis dieser Beschluss zurückgenommen worden ist“, betonte die Kreisvorsitzende Virginie Klemm. Selbst wenn die Ausrufung einer LGTB-freien Zone rechtlich wirkungslos sei, bedeute „dieses Statement die Ablehnung der bloßen Anwesenheit von Schwulen, Lesben, Transgendern und Queeren und eigentlich allen, die nicht in ein bestimmtes Menschenbild passen. Diese Haltung können wir gerade als Freunde nicht unkommentiert lassen“, so die Kreisvorsitzende in einer Presseinformation in Bezug auf die seit dem 25. Mai 2012 bestehende Städtepartnerschaft. „Es gab eine Zeit, in der Menschen wegen ihrer Religion, ihrer Sexualität, ihrer geschlechtlichen Orientierung oder Nationalität stigmatisiert, abgelehnt und verfolgt worden sind. Leider hält dieses Gedankengut in Europa wieder Einzug und dem müssen wir uns in den Weg stellen“, betonte Klemm.