Polizei: Einbruch, Wildunfall, Verkehrsdelikte und Streit

Diebe und Verkehrsdelikte sorgen für Arbeit der Polizei in Weimar und Apoplda.

Weimar/Weimarer Land Was die Insopektionen neben Corona-Verstößen beschäftigte

Zwei Fahrräder, diverse Werkzeugmaschinen und Werkzeuge haben Unbekannte in der Nacht aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Peter-Cornelius-Straße in Weimar gestohlen. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände wurde noch nicht geklärt. Hinweise zu den Tätern gibt es bisher noch nicht.

Unter Drogen unterwegs

In Weimars Rießnerstraße geriet am Dienstagnachmittag der Fahrer (31) eines VW in eine Verkehrskontrolle. Bei der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit stellte ein Drogenvortest berauschende Mittel fest. Die Weiterfahrt wurde vorerst untersagt. Die Beamten brachten den Fahrer zur Entnahme einer Blutprobe.

Wildunfall mit Rehen

Zwei kleine Rehe sprangen am Dienstagnachmittag zwischen Pfiffelbachund Willerstedt vor einen VW Crafter. Der Fahrer (40) konnte nicht mehr bremsen. Das Fahrzeug erfasste beide Tiere. Durch den Aufprall waren sie sofort tot. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Lkw entstand Sachschaden am Stoßfänger von etwa 500 Euro.

Nächtlicher Streit vor Tankstelle

Drei Männer gerieten nach Polizei-Angaben Mittwoch in den frühen Morgenstunden an der Aral-Tankstelle in Apolda in Streit. Die hinzugerufene Polizei stellte fest, dass die Drei gemeinsam zur Tankstelle gefahren sind. Alle drei Personen standen jedoch unter erheblichen Alkoholeinfluss.

Die Videoaufzeichnung verriet, was sie nicht preisgeben wollten: Wer der Fahrer war. Dieser war aber nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er wurde zur Blutentnahme ins Robert-Koch-Krankenhaus Apolda gebracht und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Da die Drei außerdem gegen die Corona-Ausgangssperre verstoßen haben, wurden Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen aufgenommen.