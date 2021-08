Polizei erwischt unbelehrbaren Autofahrer doppelt - Graffitis am Haus der Weimarer Stadtverwaltung

Die Meldungen aus dem Bericht der Polizei für Weimar.

Unbelehrbarer Autofahrer

Die Polizei kontrollierte in der Nacht zu Freitag gegen 01:50 Uhr am Burgplatz den 18-jährigen Fahrer eines VW. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Der Beifahrer hatte die Droge bei sich, gegen ihn wurde ein Verfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet. Für den Autofahrer wurde eine Blutentnahme angeordnet. Er wurde belehrt, vorerst kein Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr zu führen. Er zeigte sich einsichtig und versprach sein Auto stehenzulassen.

Offenbar hatte er laut Polizei aufgrund seines Rauschzustandes dieses Versprechen schnell vergessen, denn um 03:50 Uhr wurde er erneut fahrenderweise in der Buttelstedter Straße gesehen, angehalten und kontrolliert. Es folgte eine nochmalige Blutentnahme und diesmal blieb das Fahrzeug stehen.

Unfallflucht

Am Donnerstag gegen 14:00 Uhr beobachtete eine Anwohnerin vom Fenster ihrer Wohnung in Niederzimmern, Auf dem Sand, wie ein weißer Transporter gegen ein geparktes Auto stieß. Die Fahrerin des Transporters stieg aus, wischte die Scherben der beschädigten Heckleuchte auf die Straße und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Da es sich bei dem Transporter um ein Mietfahrzeug handelte, laufen derzeit Ermittlungen zu der Mieterin und ihrem Aufenthaltsort. Am Auto der Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Einbruch

Ebenfalls am Donnerstag gegen 12:45 Uhr wurde die Polizei über einen Kellereinbruch in der Blankenhainer Christian-Speck-Straße informiert. Unbekannte Täter hebelten die Vorhängeschlösser an drei Kellerboxen auf. Aus dem Keller des Anrufers wurde Wein und ein Bohrhammer entwendet. Ermittlungen zu weiteren Geschädigten laufen.

Graffiti

Am 19.08.2021 wurde der Weimarer Polizei mitgeteilt, dass ebenfalls Graffitis mittels schwarzer Sprühfarbe an das Gebäude der Stadtverwaltung in der Schwanseestraße gesprüht wurden, welche einen Bezug auf die Schmierereien am Gebäude der CDU-Geschäftsstelle in der Erfurter Straße zulassen.

Desweiteren wurde bekannt, dass am 18.08.2021 gegen 17:15 Uhr ein Jugendlicher auf dem Hermann-Brill-Platz gestört wurde, als er gerade einen Begrenzungsstein am dortigen Parkplatz mittels schwarzem Edding verzieren wollte. Als er den Mitteiler entdeckte, floh er vom Tatort. Laut Personenbesschreibung war der männliche Jugendliche zwischen 13 und 16 Jahren alt, trug einen schwarzen Kapuzen-Hoodie, schwarze Hose und schwarze Schuhe.

Senior findet Geldkassette am Waldrand im Weimarer Land

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen