In Weimar entdeckte die Polizei bei Verkehrskontrollen ein gestohlenes Fahrrad und Moped. (Symbolfoto)

Polizei in Weimar findet gestohlenes Fahrrad und Moped

Weimar. Die Polizei in Weimar hat am Wochenende bei Kontrollen ein gestohlenes Fahrrad und Moped auffinden können.

Am Samstagnachmittag kontrollierten die Beamten einen 37-jährigen Radfahrer in der Moskauer Straße. Dabei stellte sich heraus, dass das durch ihn genutzte Fahrrad als gestohlen gemeldet wurde. Das Fahrrad wurde sichergestellt und die entsprechende Anzeige gefertigt.

Moped in Transporter gefunden

Am Freitagvormittag kontrollierten die Beamten einen 62-jährigen Transporter in der Gartenstraße in Legefeld. Im Lagerraum des Fahrzeugs wurde ein Moped aufgefunden, welches als gestohlen gemeldet wurde. Es wurde von der Polizei sichergestellt.