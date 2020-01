Polizei mit zwei weiteren Kobbs flächendeckend vor Ort präsent

Für Weimars Neubaubauviertel und alle Bereiche im Altkreis Weimar zeichnet sich eine flächendeckende Präsenz von Kontaktbereichsbeamten (Kobb) der Polizei-Inspektion (PI) Weimar ab. Das sagte der stellvertretende Leiter der Inspektion, Marcus Bürgel. Es werde noch in diesem Jahr damit gerechnet, dass zwei zusätzliche Stellen besetzt werden können – in Weimar-Nord als einzigem Neubauviertel der Stadt, wo es bisher keinen Kobb gibt, sowie in Bad Berka. „Wir schneiden sie uns aus der Rippe“, sagte Marcus Bürgel.

In der Kurstadt besteht zwar eine Polizeistation, deren Mitarbeiter aber zeitlich am meisten mit Aufgaben im Innendienst gebunden sind. Dennoch hatten sie im November damit begonnen, Streife zu laufen. Mit positiver Resonanz, wie Bürgermeister Michael Jahn im Gespräch mit unserer Zeitung sagte. Allerdings wünschte er sich noch mehr Präsenz an den Wochenenden abends, wenn vor allem der Kurpark, der Parkplatz an der Bleichstraße und der Bereich am Sportplatz als neuralgische Punkte gelten würden. Mit Vandalismus, Müll und Scherben als „bleibende Erinnerung“. „Es ist schön, wenn Leben im Park herrscht“, sagte Michael Jahn mit Blick auf meist jugendliche Verursacher, „aber sie sollten sich auch entsprechend benehmen.“

Mit den geplanten zwei neuen Kobbs wären alle weißen Flecken im Bereich der Polizei-Inspektion getilgt. In den Bereichen der Verwaltungsgemeinschaften Mellingen und Kranichfeld gibt es ebenso jeweils einen permanent vor Ort stationierten Beamten wie in Blankenhain sowie in der Landgemeinde Grammetal. In der Landgemeinde Am Ettersberg sind es sogar zwei Polizisten.

In Weimar sind zusätzlich zur Stadtwache an der Kollegiengasse in der Nähe des Marktes übliche Kontaktbereichsbeamte in den Vierteln Schöndorf und West stationiert. Dass ein weiterer in Nord hinzu kommen soll, traf am Donnerstagabend beim Ortsteilrat, dem amtierenden Ortsteilbürgermeister Olaf Merzenich und Bürgern auf viel Zustimmung.

Viele Bewohner des Neubaugebietes hoffen, über die ständige Präsenz eines Beamten eine Gruppe Erwachsener in die Schranken weisen zu können. Sie trifft sich tagsüber – dauertrinkend – stets am Rondell im Bereich der Zufahrt von der Marcel-Paul- zur Bonhoefferstraße auf einem öffentlichen Platz gegenüber vom Netto-Markt.

Vandalismus und Müll ist nicht das vordringliche Problem, das die anderen Nord-Bewohner gelöst haben wollen, sondern die Notdurft, die die Männer und Frauen komplett ungeniert unter den Blicken der Öffentlichkeit verrichten. Alleine mit Ordnungsamt und Polizei, die regelmäßig gerufen wird, ist der Gruppe bisher nicht beizukommen.