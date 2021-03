Planenschlitzer, Unfälle mit ramponierten Spiegeln und eine Verfolgung beschäftigen die Polizei in Weimar.

Polizei stellt nach Verfolgung in Weimar Autofahrer zu Hause

Unmittelbar vor einem Funkstreifenwagen fuhr am Montag, 21.35 Uhr, ein Pkw in Weimar bei rotem Ampelsignal über die Kreuzung Jenaer Straße/Friedensstraße. Die Polizei nahm die Verfolgung auf, um den Fahrer zu kontrollieren.

Als die Beamten ihm durch Blaulicht zu verstehen gaben, dass er sein Fahrzeug anhalten soll, tat er dies, stieg kurz aus, gestikulierte wild, stieg wieder ein und fuhr zügig davon. Nach Polizeiangaben passierte er in hohem Tempo weitere rote Ampeln. Die Polizei verlor den Sichtkontakt zum Pkw, erwartete den Fahrer aber im Anschluss an dessen Wohnanschrift. Dort leistete er massiven Widerstand, wirkte sehr apathisch und verweigerte jegliche Maßnahmen, heißt es von der Polizei. Daraufhin wurde er zur ärztlichen Begutachtung ins Klinikum gebracht und eine Blutentnahme angeordnet.

Spiegel im Gegenverkehr ramponiert und weitergefahren

Gleich drei Unfälle mit demolierten Spiegeln beschäftigten die Polizei-Inspektion Weimar am Montagvormittag.

Gegen 6.30 Uhr kamen sich zwei Transporter auf der Landstraße zwischen Liebstedt und Sachsenhausen entgegen. Etwa 100 Meter nach dem Ortsausgang Sachsenhausen kollidierten die Fahrzeuge mit den linken Außenspiegeln. Ein Fahrer hielt sofort an, der andere verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Er konnte aber in Großobringen durch den ihm zwischenzeitlich folgenden Beteiligten zum Anhalten bewegt werden. Nach seinen Angaben hat er die Berührung der Spiegel nicht bemerkt.

Ebenso gegen 6.30 Uhr informierte am Montag der Koordinator der Personenverkehrsgesellschaft Weimarer Land, dass einer der Busse zwischen Bad Berka und Weimar am Außenspiegel mit einem entgegenkommenden Entsorgungsfahrzeug kollidiert ist. Ob der Fahrer des Lkw die Kollision bemerkt hat, ist unklar, heißt es von der Polizei. Am Bus entstand Sachschaden.

Zwischen Ramsla und der Ettersberg-Siedlung kamen sich gegen 10.20 Uhr am Montag zwei Pkw im Gegenverkehr zu nah. Da einer der Fahrzeugführer die Linkskurve schnitt, kam es zur Kollision im Bereich der Außenspiegel. Auch hier hielt einer der Fahrer sofort an, der andere setzte seine Fahrt fort.

Mehrere Planen an geparkten Lkw aufgeschlitzt

Unbekannte Täter schlitzten im Bereich Burgerking/Lkw-Parkplatz in Mellingen wurden im Zeitraum vom Montag, 23.30 Uhr, bis Dienstag, 2.30 Uhr, an insgesamt sechs Lkw die Planen auf. Kartons der Ladung wurden nach Polizeiangaben geöffnet, um deren Inhalt zu kontrollieren.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Videoaufzeichnungen der Tankstelle werden im Laufe des Dienstags gesichtet. Hinweise zu den Tätern liegen der Polizei noch nicht vor. Die Höhe des Sachschadens an den Lkw-Planen ist noch nicht bekannt.

Temposünder am Schulweg im Visier

Eine Geschwindigkeitskontrolle führte die Polizei am Montag von 6 bis 14 Uhr im Bereich der Schule Isseroda durch. 131 Fahrzeuge passierten die Kontrollstelle. 22 waren zu schnell. Beim Schnellsten wurden 61 Kilometer pro Stunde gemessen - bei Tempolimit 30.