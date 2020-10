Polizei warnt vor falschen Spendensammlern – Restaurant mit Steinen beworfen

Weimar. In Weimar sind offenbar Betrüger als Spendensammler unterwegs. Außerdem hat ein Unbekannter an einem Restaurant Schäden verursacht. Das sind die Meldungen der Polizei für Weimar.

Sowohl im Atrium als auch auf dem Parkplatz des Kaufland-Einkaufsmarktes waren am Mittwoch angebliche Spendensammler unterwegs. Laut Polizei hatte ein junger Mann am Vormittag im Atrium vorgegeben, im Auftrag des Centermanagements auf Tour zu sein. Da man davon allerdings nichts wusste und auch niemand mit einer Spendensammlung beauftragt worden sei, wurde die Polizei informiert. Der Mann war bei Eintreffen der Polizisten jedoch bereits verschwunden.

Ähnlich verhielt es sich auf dem Kaufland-Parkplatz. Auch hier erbat ein junger Mann kurz vor Mittag mit einem Klemmbrett in der Hand Geld von Kunden des Marktes. Zumindest im zweiten Fall könne nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass es sich hier möglicherweise doch um eine legale Spendenaktion handelte. Wie die Polizei mitteilte, sei nach ersten Erkenntnissen aber eher davon auszugehen, dass beide Handlungen miteinander in Verbindung stünden. Zeugen oder Personen, die gespendet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03643/882-0 zu melden.

Schnellrestaurant beschädigt

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch hat ein Unbekannter kurz nach 1 Uhr Steine gegen die Filiale eines Schnellrestaurants im Weimarer Norden geworfen. Dabei wurden laut Polizei sowohl die Tür als auch die Fassade beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise zum Täter gebe es derzeit noch nicht. Hinweise nimmt die Polizei Weimar entgegen.

Unbelehrbar und uneinsichtig – Mann will Führerschein nicht abgeben und fährt davon

Weil er mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis nicht einverstanden war, suchte ein 41-Jähriger den Weg zum Verwaltungsgericht. Hier wurde dem Mann aber die Rechtmäßigkeit des Entzuges bestätigt. Völlig unbeeindruckt von dem Urteil, stieg der Kranichfelder im Anschluss in den Wagen seiner Lebensgefährtin und fuhr davon. Die informierten Polizisten suchten im Zuge der Ermittlungen auch die Anschrift seiner Begleiterin in Bad Berka auf. Hier kamen beide gerade an. Der Mann vertrat immer noch die Meinung, dass er ja seinen Führerschein noch habe und somit auch Auto fahren dürfe.

Nach Austausch mit der zuständigen Fahrerlaubnisbehörde wurde der Führerschein sichergestellt und dem Amt überstellt. Ein Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. Dem Mann wurde nochmals eindringlich erklärt, dass er kein Kraftfahrzeug mehr führen darf.

