Polizei Weimar: Alkoholfahrt, Hausfriedensbruch, Diebstahl

Einen alkoholisierten Fahrzeugführer hat Donnerstagabend gegen 20 Uhr ein aufmerksamer Bürger in der Christian-Speck-Straße von Blankenhain gesehen und der Polizei gemeldet. Der Hondafahrer soll in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein. Durch eine Streifenwagenbesatzung konnte das besagte Fahrzeug vor der Wohnanschrift des 47-jährigen Halters gefunden werden.

Beim Eintreffen der Beamten sei eine Person schnell im Haus verschwunden. Die Beamten hätten allerdings festgestellt, dass die Motorhaube sowie die Bremsscheiben des Fahrzeugs noch warm waren. Nach Polizeiangaben roch der 47-Jährige roch stark nach Alkohol. Er sprach von einem Nachtrunk und bestritt gefahren zu sein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille. Der Zeuge habe ihn jedoch eindeutig als Fahrzeugführer identifiziert. Die Polizei veranlasste zwei Blutentnahmen und stellte den Führerschein sicher.

Hausfriedensbruch

Weimar. Von sechs bis sieben Jugendlichen auf dem Sportplatz am Lindenberg berichteten Donnerstag, 18.30 Uhr, der Polizei. Diese seien über den Zaun geklettert und hielten sich widerrechtlich auf dem Gelände auf. Polizeibeamte konnten noch drei Personen im Alter zwischen 15 und 21 Jahren feststellen. Die anderen Personen hatten sich vor dem Eintreffen der Polizei entfernt. Neben der Anzeige wegen Hausfriedensbruchs müssen sich die jungen Leute wegen des Verstoßes gegen die Corona-Eindämmungsverordnung verantworten.

E-Bike gestohlen

Ein E-Bike ist am Donnerstag in der Zeit von 16.30 Uhr bis 17 Uhr in der Mohrentaler Straße von Kranichfeld gestohlen worden. Unbekannte verschafften sich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus und gelangten gewaltsam in den Keller. Dort fanden sie das E-Bike im Wert von 2000 Euro.