Frau verfolgt Graffiti-Schmierer - Wieder vermehrt Einbrüche und Diebstähle

Weimar. Diese Vorfälle meldet die Polizei für Weimar, Apolda und das Weimarer Land.

Wieder vermehrt Einbrüche und Diebstähle

Die Polizei registriert in der Region Weimar wieder verstärkt Einbrüche in Keller von Mehrfamilienhäusern und Gartenhütten.

So kam es in der Zeit von Donnerstag auf Freitag zu einem Einbruch in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Schopenhauerstraße. Hier traten Unbekannten ein Kellerfenster ein und verschafften sich so Zugang zum Keller. Im Keller wurden vier Kellerabteile aufgebrochen und durchwühlt. Nach bisherigen Kenntnissen haben die Täter nichts entwendet, dennoch einen Schaden von ca. 600 EUR angerichtet.

Ebenfalls am Freitag wurde ein Einbruch in die Keller eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelm-Külz-Straße gemeldet. Hier stahlen Unbekannte ein Pedelec im Wert von ca. 6500,- EUR entwendet und hinterließen einen Schaden von ca. 50 EUR hinterlassen.

Eine Gartenhütte wurde in der Robert-Blum-Straße durch unbekannte Täter angegriffen. Hier wurde durch die unbekannten Täter die Tür zur Gartenhütte aufgehebelt und anschließend die Hütte durchsucht. Augenscheinlich wurde hier nichts entwendet und nur Sachschaden in Höhe von 50 EUR verursacht.

Vier Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses brachen schließlich Unbekannte in der Zeit von Freitag, 16 Uhr, bis Samstag, 15 Uhr, in der Soproner Straße aufgebrochen. Auch hier wurde augenscheinlich wieder nichts entwendet, aber ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 200 EUR hinterlassen.

Sollte jemand zu einem der genannten Fälle sachdienliche Hinweise machen können, wird er gebeten sich bei der Polizeiinspektion Weimar zu melden (Tel. 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de).

Frau verfolgt Graffiti-Schmierer

Polizeibeamten konnten Freitagabend gegen 22 Uhr nach dem Hinweis einer Bürgerin einen Graffiti-Schmierer stellen. Dieser hatte in der Trierer Straße an einer Hauswand ein unleserliches Graffiti in pinker Farbe angebracht (Größe: ca. 60cm x 80cm). Die Zeugen konnte dies beobachten, informierte die Polizei und verfolgte den Täter unaufällig. Anschließend konnte der Täter in der Jahnstraße von Polizeibeamten gestellt werden. Der 29-Jährige, welcher noch Farbreste an seinen Händen hatte und einen Atemalkoholwert von 1,24 Promille aufwies, konnte somit eindeutig als Täter identifiziert werden. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.

Kaffemaschine bei Fake-Shop bestellt

Am vergangenen Dienstag bestellte ein 35-jähriger Mann online einen Kaffeevollautomat der Marke Philips für 239,36 Euro. Die Lieferung des Gerätes sollte innerhalb höchsten 3 Tage erfolgen. Als am 11. November das Produkt noch nicht geliefert wurde, nahm der Käufer Kontakt zum Händler auf und erhielt keine Antwort. Die Recherche seinerseits ergab, dass es sich bei der Website um einen Fake-Shop handelt. Auf Grund dessen wurde Anzeige wegen Betruges erstattet.

Unfall am Parkdeck

Samstag fuhr ein 72-jähriger Skodafahrer auf dem Heidenberg in Apolda. In Höhe der Einfahrt zum Parkdeck der Marktpassage ordnete er sich zum Abbiegen auf die linke Fahrspur ein. Als der Fahrer bemerkte, dass die Einfahrt zum Parkdeck gesperrt war, wollte er nach rechts auf die Fahrspur wechseln und übersah dabei den dort fahrenden VW Transporter. Es kam zur Kollision. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

