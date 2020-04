Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizeibericht Weimar: Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet – Schießübungen mit Armbrust

Einbrüche in Weimar

Zu mehreren Einbrüchen kam es in der Nacht zum Montag im Stadtgebiet von Weimar. In ein Mehrfamilienhaus in der Asbachstraße verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte durch die Hintertür Zutritt. Von hier aus gelangten sie in den Keller und entwendeten zwei Fahrräder im Gesamtwert von etwa 1600 Euro.

Außerdem wurde aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Marienstraße der Akku eines Elektrorollers gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hat dieser einen Wert von etwa 900 Euro.

Am Sonntagnachmittag wurde die Polizei darüber informiert, dass auf dem Spielplatz in der Falkstraße ein hochwertiges Fahrrad stehen soll. Wie sich herausstellte, handelte es sich hierbei um eines der Räder, welches aus der Asbachstraße entwendet wurde. Das Rad konnte seinem Eigentümer zurückgegeben werden.

Mit Armbrust unterwegs

Ein 35-Jähriger war am Sonntagnachmittag in Weimar-West unterwegs und vollzog hier Schießübungen mit seiner Armbrust. Wie sich herausstellte, war der Mann mit dem Sportgerät im Paradies unterwegs und schoss in Richtung der Bäume. Laut den Angaben der Polizei handele es sich zwar nicht um einen Verstoß gegen das geltende Waffenrecht, jedoch sei die Armbrust zur Gefahrenabwehr vorerst sichergestellt worden.

Ohne Führerschein und Zulassung

Weil Polizisten am Sonntagabend in der Buttelstedter Straße ein VW entgegenkam, bei dem an dem vorderen Kennzeichen keine Zulassungsplakette angebracht war, wurde der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 28-Jährige gab zu, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die am Auto angebrachten Kennzeichen waren zudem entstempelt und nie für dieses Fahrzeug ausgegeben gewesen, so die Polizei.