Polizeibericht Weimar: Rennradfahrer bei Sturz verletzt – Telefonzellen gesprengt

Ein 25-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall verletzt worden. Außerdem haben Unbekannte mit Böllern zwei Telefonzellen beschädigt. Die Meldungen der Polizei.

Radfahrer bei Unfall verletzt

Wie die Polizei mitteilte, war ein 25-Jähriger am Freitagnachmittag mit seinem Rennrad auf der Kreisstraße 505 von Vollersroda in Richtung Buchfart unterwegs. Bergab in einer Rechtskurve erschreckte er sich vor dem Gegenverkehr und bremste stark. Dabei rutsche er auf dem nassen Kopfsteinpflaster weg, stürzte und brach sich Arm und Becken.

Auffahrunfall mit zwei Verletzten

In der Taubacher Straße in Weimar wollte ein 61-jähriger Renault-Fahrer am Freitagnachmittag zur Straße Am Hartwege abbiegen und musste verkehrsbedingt halten. Eine 26-jährige VW-Fahrerin fuhr auf. Für die Beifahrerin im Renault und die 26-Jährige wurde ein Rettungswagen wegen des Verdachts auf Schleudertrauma angefordert. Der VW wurde abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden von 7500 Euro.

Unbekannte beschädigen zwei Telefonzellen

Ihr Unwesen trieben Unbekannte in der Weimarer Innenstadt: Laut den Angaben der Polizei zündeten sie in der Nacht zum Samstag gegen 2.15 Uhr in der Schillerstraße Böller und legten sie auf zwei Telefonzellen. Durch die Explosion wurden diese beschädigt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch (03643/882-0) oder per Mail (pi.weimar@polizei.thueringen.de) zu melden.

Werkzeug aus Keller gestohlen

Ein Unbekannter drang im Zeitraum zwischen Montagmittag und Donnerstagmorgen in ein Mehrfamilienhaus in Weimar Nord ein. Im Kellerbereich des Hauses öffnete er gewaltsam ein Abteil und entwendete aus diesem Werkzeug im Wert von 1000 EUR.

