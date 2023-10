Polizeinachrichten aus Weimar: 13-jähriger Dieb und Unfall mit Radfahrerin

Weimar 13-Jähriger stiehlt zweimal im selben Sportgeschäft und wird erwischt - Radfahrerin wird am Bein verletzt als Seniorin mit ihrem Auto nicht aufpasst

Beim Diebstahl in einem Einkaufszentrum in der Innenstadt wurde am Donnerstagmittag ein 13-Jähriger erwischt. Laut Polizeimeldung entwendete er in einem Sportladen ein T-Shirt. Bei der Anzeigenaufnahme vor Ort stellte sich heraus, dass er bereits am Vortag in dem Geschäft eine Jacke im Wert von 280 Euro gestohlen hatte, die er beim zweiten Diebstahl trug. Da beim Herausreißen der Diebstahlsicherung die Kleidung beschädigt wurde, kann diese nun nicht mehr verkauft werden.

Radfahrerin bei Unfall verletzt

Eine Beinfraktur zog sich eine 59-jährige Radfahrerin bei einem Unfall mit einem Opel am Donnerstagabend vermutlich zu. Wie die Polizei informierte, wartete sie in der Milchhofstraße und wollte in die Erfurter Straße einbiegen, als eine 83-Jährige mit ihrem Fahrzeug in die Milchhofstraße fuhr, zu weit nach links kam und mit der Radfahrerin zusammenstieß. Diese wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.