Polizeinachrichten aus Weimar: Kokelnde Kinder, Dreierkarambolage und Schlägerei

Weimar. Zwei Kinder werden beim Kokeln erwischt , drei Fahrzeuge kollidieren an einer Ampel und in einer Gartenanlage endet ein Streit für einen 33-Jährigen im Krankenhaus.

Am Sonntagmittag wurden in Schöndorf zwei Kinder beim Kokeln beobachtet, worauf die Zeugin die Feuerwehr rief. Laut Polizeimeldung stellte sich vor Ort heraus, dass sie Papier angezündet und das Feuer gleich gelöscht hatten, als sie erwischt wurden. Eine Gefahr bestand zu keiner Zeit. Die elfjährigen Jungen wurden den Eltern übergeben und ein belehrendes Gespräch geführt.

Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen an Ampel

Zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen kam es am Sonntagmittag in der Buttelstedter Straße in Weimar. Wie die Polizei informierte, bemerkte ein 33-jähriger Autofahrer zu spät eine rote Ampel und stieß gegen die vorausfahrende Verkehrsteilnehmerin. Durch den Zusammenstoß wurde diese mit ihrem Auto auf einen VW eines 60-Jährigen geschoben. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 2500 Euro.

Schlägerei zwischen Freund und Ex-Freund einer 28-Jährigen

Schlägerei mit Körperverletzung, bilanzierte die Polizei am Sonntagnachmittag in einer Gartenanlage in Kranichfeld. Eine 28-Jährige geriet hierbei mit ihrem 37-jährigen Lebensgefährten in einen Streit und rief ihren 33-jährigen Ex-Freund zu Hilfe. Als dieser am Ort eintraf, schaukelte sich der Streit zwischen den Männern hoch zu einer handfesten Auseinandersetzung. Beide wurden dabei leicht verletzt. Der 33-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Gegen die Männer wurden Anzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen.

