Polizeistreife findet bei Umpferstedt Schwerverletzte im Schnee

Auf der B87 zwischen Umopferstedt und Mellingen haben Polizeibeamte in der Nacht zwei Schwerverletzte entdeckt. Sie waren mit einem Auto von der Straße abgekommen.

Weimar Bei sechs Grad Frost lagen zwei verletzte Männer an der B87 zwischen Mellingen und Umpferstedt. Bereitschaftspolizisten fanden sie.

Weimar. Eine Streife der Bereitschaftspolizei hat in der Nacht einen verunglückten Seat an der Bundesstraße 87 zwischen Mellingen und Umpferstedt entdeckt. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite fanden die Beamten zwei lebensbedrohlich Verletzte. Sie lagen dort bei sechs Grad Frost offenbar bereits einige Zeit. Die Beamten leisteten Erste Hilfe. Später wurden die Männer in Kliniken eingeliefert.

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei den Verunglückten um einen polnischen Fahrer und einen ukrainischen Beifahrer. Das Fahrzeug war gegen 0.15 Uhr auf Höhe des Flugplatzes Umpferstedt von der Straße abgekommen und mit mehreren Bäumen kollidiert. Dabei wurden die vermutlich nicht angeschnallten Insassen aus dem Fahrzeug geschleudert und landeten rund 20 Meter weiter auf dem Feld und neben der Straße.

Beide rochen stark nach Alkohol. Auf der Straße fanden sich Schnapsflaschen.

Die Freiwillige Feuerwehr Mellingen sicherte die Unfallstelle. Die Polizei-Inspektion Weimar hat die Ermittlungen übernommen. Zur Unterstützung wurde ein Dekra-Gutachter hinzugezogen.

Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Bundesstraße 87 musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden. ste

