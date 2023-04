Polizist zu Gast im Legefelder Seniorencafé

Trickbetrüger suchen oftmals per Telefon den Kontakt zu älteren Mitbürgern.

Legefeld. Um Aufklärungsarbeit geht es am Donnerstagnachmittag im geselligen Rahmen in Legefeld.

„Vorsicht, Falle!“ – das ist das Motto des Legefelder Seniorencafés in diesem Monat. Am Donnerstag, 27. April, wird ab 14.30 Uhr Polizeihauptmeister Matthias Reich, der in Bad Berka als Kontaktbereichsbeamter arbeitet, im Bürger- und Vereinshaus (Legefelder Hauptstraße 18) zu Gast sein.

Er betreibt wichtige Aufklärungsarbeit: Was ist zu tun, wenn Trickbetrüger, Handtaschendiebe oder andere Kriminelle die Senioren ins Visier nehmen? Wie reagiert man beispielsweise auf einen „Enkeltrick“-Anruf richtig?

Ortsteilbürgermeisterin und Weimarwerk-Stadträtin Petra Seidel wird mit Helfern vom Ortsverein „Füreinander-Miteinander“ und der Selbsthilfegruppe „Lulk plus“ natürlich wie immer auch für eine gut gedeckte Kaffeetafel sorgen.