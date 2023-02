Popkünstler und Ex-Weimarer übt Kritik an Kirche und christlicher Welt

Weimar. Jonny vom Dahl, der viele Jahre in Weimar lebte, veröffentlicht Single „Verliebt in ihn“.

Der Popkünstler Jonny vom Dahl, der viele Jahre in Weimar lebte, veröffentlicht unter dem Titel „Verliebt in ihn“ unlängst eine neue Single, die die Outing-Geschichte eines guten Freundes erzählt, der genauso wie Jonny vom Dahl selbst in der christlichen Szene aufgewachsen ist.

Durch den Druck der Gemeinde, aufgrund der nach wie vor leider weit verbreiteten Ausgrenzung der queeren Community, wurde sein Weg zum Outing zusätzlich erschwert. Das Video, zu finden auf der Plattform Youtube, übt Kritik an Kirche und der christlichen Welt und soll zeigen, dass Diskriminierungen und Ausgrenzungen bestimmter gesellschaftlicher Gruppen immer noch ein großes Problem sind, teilt die PR-Agentur New Star Media mit.

„Die Kirche macht vieles gut, aber leider auch einiges falsch. Ich möchte der christlichen Szene da draußen eine neue Chance geben, indem ich zeige, dass es auch ganz viele von uns gibt, die das anders sehen und offen sind“, so Jonny vom Dahl. Der Sohn eines Pfarres wurde auch durch die Fernsehshow „The Voice of Germany“ im Jahr 2016 bekannt. 2023 will er mit der neuen Single und einem neuen Team durchstarten, heißt es.