Possendorf feiert Mai auf Höfen und mit Traktoren

Possendorf. Drei tolle Tage warten von Samstag bis Montag im Weimarer Ortsteil Possendorf.

Zum siebten Mal öffnen in Possendorf am Samstag, 29. April, von 9 bis 14 Uhr über 20 Höfe ihre Tore, um interessierten Kunden Schätze und kunstvolle Liebhaberstücke anzubieten. Bei einer kleinen Runde durch das Dorf kann neben Kleidung, Geschirr und Alltagsgegenständen auch Handgebasteltes erworben werden. Auch an das leibliche Wohl ist gedacht.

Am Sonntag, 30. April, wird im Weimarer Ortsteil weiter gefeiert. Für 17 Uhr hat der Traditionsverein auf den Dorfplatz zum Maibaumsetzen eingeladen. Im Anschluss wird auf dem Festplatz das Maifeuer entfacht. Für Speisen und Getränke ist auch dort gesorgt.

Die drei tollen Tage in Possendorf komplettiert der Montag. Dann wird die Mai-Tradition neu belebt, hier ein Traktorentreffen auszurichten. Die Fäden der Organisation hat Urgestein Volker Kämpfe inzwischen an seine Enkel abgegeben, die nun zum ersten Mal in der Verantwortung stehen. Ab 8.30 Uhr können sich Traktorenbesitzer mit ihren Gefährten anmelden. Um 10 Uhr soll die gemeinsame Ausfahrt starten. Im Nachgang werden die Traktoren von 12 bis 16 Uhr auf dem Festgelände am Wall ausgestellt. Auch am 1. Mai müssen sich Besucher in Possendorf ums Mittagessen, Getränke und eine gedeckte Kaffeetafel nicht sorgen.