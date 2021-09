Auch diese Porzellanmalereien entstanden bei den kontaktlosen Workshops, für die das Gaswerk die Utensilien für zu Hause in eine Box verpackt hatte.

Weimar. Ergebnisse der kontaktlosen Workshops werden im Gaswerk in der Schwanseestraße ausgestellt.

Tonfiguren, elegante Porzellandekore und blumige Stickereien, die bei den „Mosaik Box“-Workshops in über 80 Haushalten von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gefertigt worden sind, stellt das Gaswerk in der Schwanseestraße 92 aus. Geöffnet ist Samstag, 25. September, 15 bis 19 Uhr bei Kaffee und Kuchen sowie am 26. September 14 bis 18 Uhr.

