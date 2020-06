Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Praktisch keine Covid-19-Fälle in Stadt und Kreis

Mit Stand vom 23. Juni gab es keine Covid-19-Erkrankte in Weimar und im Weimarer Land. Formal gilt der letzte Weimarer Corona-Fall noch nicht als genesen. Er habe allerdings bereits zwei negative Tests hinter sich, hieß es am Dienstag. „Wir gehen davon aus, dass es derzeit praktisch keinen akut an Covid-19 erkrankten Menschen in Weimar gibt“, sagte OB Peter Kleine.

Im Weimarer Land erfüllt die Null in der Statistik auch alle Formalien. Von den seit Ausbruch der Pandemie durch Labortests bestätigten 74 erkrankten Männern und Frauen sind 70 genesen, vier starben an der Virus-Infektion. Derzeit befindet sich noch eine enge Kontaktperson in Quarantäne, fünf weniger als am Donnerstag. Drei Reiserückkehrer (-2) müssen sich noch in häuslicher Absonderung aufhalten, teilte das Landratsamt in Apolda mit. (Stand 23. Juni 2020, 15.30 Uhr).