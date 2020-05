Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Preis würdigt Einsatz für Menschenrechte

Angesichts der weltweiten Corona-Pandemie hat die Stadt Weimar satzungsgemäß die Frist zur Einreichung von Vorschlägen für den diesjährigen Menschenrechtspreis verlängert. Organisationen, Vereine, Gruppen und Einzelpersonen können noch spätestens bis zum 30. Mai Vorschläge für diesen Preis einreichen.

Die Stadt Weimar verleiht seit nunmehr 26 Jahren ihren Menschenrechtspreis an Einzelpersonen und Organisationen, die sich trotz staatlich sanktionierter Gewalt oder Verfolgung für die Wahrung der Menschenrechte einsetzen. Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass die Verleihung selbst und die damit verbundene Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit die Preisträger vor Repressalien oder gar Angriffen auf Freiheit und Leben schützen können, erinnerte die Stadtverwaltung. Der Preis wird stets am internationalen Tag der Menschenrechte am 10. Dezember in Weimar verliehen.

Weitere Informationen zum Menschenrechtspreis und den bisherigen Preisträgern gibt es online.

