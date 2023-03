Eine Szene aus dem Film „Hive“, der am Freitag im Frauenzentrum zu sehen ist.

Preisgekrönter Streifen in Weimar: Starke Frau im „Dorf der Witwen“

Weimar. Der Streifen „Hive“ läuft am Freitagabend im Frauenzentrum.

Gemeinsam rufen das Frauenzentrum Weimar und die Gleichstellungsbeauftragte zu einem Kinoabend. Gezeigt wird der mehrfach auch beim Sundance Film Festival 2021 preisgekrönte Streifen „Hive“ („Bienenstock“). Dafür ließt sich die kosovarische Filmemacherin Blerta Basholli durch die wahre Lebensgeschichte von Fahrije Hoti aus Krusha e Madhe inspirieren, das seit einem 1999 von Serben verübten Massaker als „Dorf der Witwen“ bezeichnet wird. Denn 140 Frauen hatten ihre Ehemänner verloren.

Ebenso wie im Film hat die Kosovo-Albanerin Fahrije Hoti ihren Mann seit Kriegsende als vermisst gemeldet. Sie musste allein die beiden Kinder und die Eltern ihres Mannes durchbringen. Ihre Berufstätigkeit brachte ihr Diskriminierung ein. Doch heute ist sie eine erfolgreiche Unternehmerin und engagiert hauptsächlich Frauen und Witwen in ihrem Betrieb, in dem Ajvar und weitere landwirtschaftliche Erzeugnisse hergestellt werden. Überdies ist sie Kulturdirektorin in Pristina.

„Seit Fahrije Hoti über Frauenrechte spricht, ist sie im ganzen Land bekannt“, heißt es zu dem Film. Interessierte können ihn sich am Freitag, 10. März, ab 18 Uhr gemeinsam im Frauenzentrum in der Schopenhauerstraße 21 ansehen.