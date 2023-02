Premiere am Nationaltheater Weimar: Ein Lied von Treue und Verrat

Weimar. Generalintendant bringt Neuinszenierung von Friedrich Hebbels Schauspiel „Die Nibelungen“ auf die Bühne.

Bevor sich das DNT und die Staatskapelle in eine kurze Winterpause verabschieden, steht am Samstag, 11. Februar, ab 19 Uhr im Großen Haus noch eine Premiere auf dem Programm: Friedrich Hebbels Schauspiel „Die Nibelungen“ in einer Neuinszenierung von Generalintendant Hasko Weber. Mit seinem Team und seinem Ensemble hat er sich dem Stoff gewidmet, der als „Mythos der Deutschen“ gilt und seit dem 13. Jahrhundert vielerlei Bearbeitungen erfahren hat – vom Nibelungenlied über Wagners Opernsaga bis zum Fantasy-Game.

Hebbels 1861 am Weimarer Hoftheater uraufgeführte Trilogie bleibt nah am Mythos, setzt jedoch eigene Akzente. Sein Epos entfaltet sich als psychologisch genaue Studie über Hybris, verletzten Stolz, politische Ränke, Rache und Treue, die in ihrer Radikalität erschreckt und beeindruckt: Der Drachentöter Siegfried soll für den Burgunderkönig Gunther Brunhild als Braut erobern und dafür dessen Schwester Kriemhild zur Frau erhalten. Denn nur ein Held wie er kann den lebensgefährlichen Zweikampf bestehen, zu dem die geheimnisumwitterte Königin des Isenlandes ihre Bewerber zwingt. Der schmutzige Deal löst eine Eskalationsspirale aus, die keiner aufhalten will – oder auch kann.