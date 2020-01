Premiere des Grammetal-Rates in konstruktiver Atmosphäre

Kein Streit, überwiegend sachliche Debatten und klare Mehrheiten für alle wichtigen Beschlüsse: Deutlich weniger turbulent als vor Jahresfrist bei den Nachbarn im Nordkreis verlief am Donnerstagabend die erste Sitzung des Gemeinderates der Landgemeinde Grammetal. Es war die erste von drei geplanten Zusammenkünften dieses Übergangs-Parlaments, in dem die 75 bisherigen Gemeinderats-Mitglieder Stimmrecht haben – und Alexandra Seelig, die bisherige Vorsitzende der Verwaltungsgemeinschaft (VG), die als Beauftragte des Freistaates Thüringen bis Ende Juni an der Spitze der Landgemeinde-Verwaltung steht.

Die Geschäftsordnung des vorläufigen Gemeinderates fand mit nur einer Änderung eine Mehrheit: Der Grundstücks- und Bauausschuss wird nicht 8, sondern 16 Sitze haben. Deutlich mehr Diskussionen gab es um die Hauptsatzung: Hier scheiterte der Obernissaer Werner Nolte relativ knapp mit einem Antrag, die Entschädigung von elf Ortschaftsbürgermeistern von 300 auf 330 Euro pro Monat zu erhöhen und den Stellvertretern jeweils zehn Prozent dieses Betrages zu zahlen. Der Isserodaer Konstantin Schwark stellte diese Zehn-Prozent-Regelung im Anschluss noch einmal einzeln zur Abstimmung – dabei fand sie eine Mehrheit. Heidrun Gunkel aus Utzberg beantragte daraufhin, den Absatz zu streichen, der den Stellvertretern ein gesondertes Sitzungsgeld zugesteht – ebenfalls mit Erfolg.

In der Satzung, für die im Anschluss eine deutliche Mehrheit votierte, ist unter anderem verankert, dass der künftige hauptamtliche Bürgermeister zwei ehrenamtliche Beigeordnete bekommt und der im Juni zu wählende Gemeinderat in seiner konstituierenden Sitzung selbst entscheiden soll, ob er die Position eines Ratsvorsitzenden besetzen will oder nicht. Einen Posten nicht ausgegebener Finanzmittel von rund 25.000 Euro will die Landgemeinde investieren, um noch in diesem Jahr mit einem Internet-basierten Ratsinformationssystem den Weg zum papierlosen Parlament zu gehen.

Konkrete Auswirkungen brachte die Festlegung der einheitlichen Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuern. Bei den Grundsteuern A (für landwirtschaftliche Flächen) und B (alle anderen) liegen die Sätze künftig bei 280 und 395 Prozent. Hopfgarten, Isseroda, Mönchenholzhausen, Obernissa, Eichelborn, Hayn, Sohnstedt und Troistedt (bisher 295 und 402) zahlen damit weniger, in allen anderen Dörfern (bisher 271 und 389) mehr. Bei der Gewerbesteuer schlug die Verwaltung den bisherigen Wert von Isseroda und Nohra vor, wo sich die großen Gewerbegebiete befinden: 383 Prozent. Das bedeutet für die Firmen in Bechstedtstraß, Daasdorf am Berge, Niederzimmern und Ottstedt am Berge eine Steuererhöhung – sie lagen bisher bei 357. Lothar Möller aus Bechstedtstraß beantragte, die Grundsteuern auf 271 und 389 Prozent zu setzen, um die Bürger nicht zusätzlich zu belasten – und stattdessen die Gewerbesteuer auf 395 Prozent anzuheben. Damit fand er jedoch keine Mehrheit. „Unterm Strich werden sich durch die neuen Hebesätze die Gesamteinnahmen der Gemeinde kaum verändern“, betonte der Kämmerer der Verwaltung, Toni Saalfeld.

Das Feuerwehrkonzept der Landgemeinde sieht die Aufstockung des Ordnungsamtes um eine Stelle vor – einen Mitarbeiter, der sich ausschließlich um die Verwaltungsbelange der Wehren kümmert. Einen ehrenamtlichen Ortsbrandmeister gilt es dennoch demnächst zu wählen. Konzept, Satzung und Entschädigungssatzung für die Feuerwehr bekamen deutliche Mehrheiten.

Mit der Wahl am 14. Juni wird das Parlament seine „normale“ Größe von 20 Mandaten bekommen. Vorher sind noch zwei Übergangs-Ratssitzungen für 5. März (voraussichtlich in Hopfgarten) und 14. Mai (Ort noch offen) geplant.