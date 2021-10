Premiere für Goethes „Reineke Fuchs“ in Weimar

Weimar. Das Stück bringt das Theater im Gewölbe am Markt auf die Bühne.

Seine Premiere erlebt am Donnerstag, 21. Oktober, im Theater im Gewölbe „Goethes Reineke Fuchs“ Hexameterepos von Johann Wolfgang von Goethe in einer Aufführung mit Patrick Rohbeck, am Klavier begleitet von Sebastian Roth.

Mehrere 100 Jahre war die Geschichte vom Dieb, Vergewaltiger und Mörder Reineke Fuchs Anlass, in fabelhafter Weise über die Gesellschaft und ihre Verlogenheit zu spotten. „Vor Jahrhunderten hätte ein Dichter dieses gesungen? Wie ist das möglich? Der Stoff ist ja von gestern und heute“, meinte Goethe anno 1796. Zu erleben ist die Aktualität der Goetheschen Bearbeitung, wenn Patrick Rohbeck allen Figuren des bebilderten Epos Leben einhaucht.

Derzeit ist aufgrund des Abstandsgebotes nur eine Kapazität von etwa 50 Prozent der normalen Auslastung verfügbar, das sind 50 Plätze pro Aufführung. Auch bei Mindestabständen in der Bestuhlung besteht zum Schutz der Bühnenkünstler weiterhin Maskenpflicht für Publikum und Theaterteam, teilt Intendant Oleg Keiler mit. Neben den Schutzkonzepten sorgen in der Theater-Spielstätte starke aktive Be- und Entlüftungssysteme für einen ständig frischen Luftaustausch.

Kartenvorbestellung unter Telefon: 03643/ 777377 oder im Internet unter: www.theater-im-gewölbe.de