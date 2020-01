Weimar. Regionalwettbewerb Nordthüringen wird erstmals am Musikgymnasium ausgetragen. Urkundenübergabe am Sonntag ab 18 Uhr im großen Saal

Premiere für „Jugend musiziert“ in Belvedere

Seit Freitag wetteifern 117 Schülerinnen und Schüler erstmals am Musikgymnasium Belvedere um gute Platzierungen beim Regionalwettbewerb Nordthüringen von „Jugend musiziert“. Sie treten in sieben Altersklassen beziehungsweise den Kategorien Klavier, Harfe, Gesang, Drum Set (Pop), Gitarre (Pop), Streicher-Ensemble, Bläser-Ensemble, Akkordeon-Kammermusik sowie Neue Musik und Ensembles in freier Besetzung (ehemals Offene Kammermusik) an. Die Vorspiele im großen Saal, dem Kammermusik- sowie dem Chorsaal werden am Samstag und Sonntag jeweils ab 9 Uhr fortgesetzt. Krönender Abschluss ist Sonntag ab 18 Uhr die Urkundenübergabe.