Premiere für zehntägige Bauhaus Spring School in Weimar

Weimar. Die Bauhaus-Universität Weimar erwartet zu dem neuen Kurzzeitprogramm 93 Studierende aus 15 Ländern. Mit dem Angebot ist sie Vorreiterin in Europa.

Premiere hat ab diesem Donnerstag die internationale Bauhaus Spring School. In fünf Kursen zu den Themen Architektur und Urbanistik, Kunst und Gestaltung sowie Medien und Kultur haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich auszutauschen und an gemeinsamen Projekten zu arbeiten.

Daran werden nach Informationen der Koordinatorin Kristiina Oelsner (Dezernat Internationale Beziehungen der Uni) vom 10. bis 19. März 12 Studierende der Bauhaus-Universität und 93 Studierende ihrer europäischen Partneruniversitäten teilnehmen. Diese werden aus 15 Ländern in Weimar erwartet, darunter aus Italien, Spanien, Norwegen, Finnland oder Lettland. Der gemeinsame Auftakt findet coronakonform am Freitag unter freiem Himmel auf dem Campus statt.

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bauhaus-Universität als einer der Vorreiter in Europa

Das neue europäische Kurzzeitprogramm startete bereits im Wintersemester 2021/22 mit Online-Kursen und gehe jetzt mit einer zehntägigen Präsenzphase in Weimar weiter. „Wir freuen uns sehr, Studierende unserer internationalen Partnerhochschulen im Rahmen der ersten Bauhaus Spring School bei uns auf dem Campus begrüßen zu dürfen. Das Format findet in diesem Jahr zum ersten Mal an der Bauhaus-Universität Weimar statt und soll zukünftig jedes Jahr veranstaltet werden“, so Kristiina Oelsner. Die Uni gehöre damit zu einer der ersten in Europa, die dieses über Erasmus geförderte europäische Kurzzeitprogramm für Studierende anbiete. Es sei „eine perfekte Ergänzung zur Bauhaus Summer School“, die sich an Studierende aus der ganzen Welt richtet.

Die Kurse der Bauhaus Spring School werden vor Ort von Lehrenden der Uni Weimar betreut und unterrichtet. Ganz nebenbei, erläuterte die Koordinatorin der Spring School, würden alle Studierenden die Chance erhalten, internationale Netzwerke zu knüpfen, Kompetenzen zu erweitern und interkulturelle Erfahrungen zu sammeln.

Exkursionen gehören für die Teilnehmer im „Mini-Auslandssemester“ dazu

Die Kosten für Reise und Unterbringung sowie die Kursgebühren werden durch die Erasmus-Förderung der „Blended Intensive Programms“ übernommen, betonte Kristiina Oelsner. „Die Kombination aus Online-Lernen und einer Präsenzphase ermöglicht es den Studierenden, bereits von zu Hause aus, intensiv an einem Thema zu arbeiten und gleichzeitig ein Mini-Auslandssemester zu absolvieren“, hob sie hervor. Neben den Fachkursen gebe es Stadtführungen in Weimar, diverse Workshops, Kennenlernveranstaltungen und Exkursionen nach Erfurt, Eisenach, Leipzig oder Dessau.

https://www.uni-weimar.de/springschool/de/