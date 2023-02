Premiere im Herzen von Weimar: Pop-up-Store für studentische Produkte

Der Pop-up-Store in der Galerie M-Books in der Marktstraße 16 hat vom 3. bis 5. Februar jeweils 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Weimar. Studierende der Bauhaus-Universität haben den Shop samt dem Mobiliar entworfen und gebaut. Los geht es am 3. Februar.

Für nur drei Tage eröffnet am Freitag, den 3. Februar, in der Marktstraße 16 „NU – the Bauhaus-Store“. Dafür haben 16 Studierende der visuellen Kommunikation und des Produktdesigns den ersten Pop-up-Store für studentische Produkte aus der Bauhaus-Uni entworfen und gebaut und werden diesen betreiben. Sie schufen ein flexibles Metallgittergerüst mit einer textilen Ebene – für die Warenpräsentation ebenso wie als Sitzgelegenheit. Studierende konnten sich mit ihren Produkten bewerben. Ausgewählt wurden unter anderem Prints, Geschirr, eine Textilarbeit und eine Vinyl-Schallplatte. Ziel sei, dass der Shop wiederholt aufpoppt – mit wechselndem Sortiment.

Der Pop-up-Store in der Galerie M-Books öffnet vom 3. bis 5. Februar, jeweils 12 bis 18 Uhr