Weimar. Das jüngste Ensemble des jungen Theaters stellwerk weimar stellt sich mit dem Stück „FutureShock“ vor, das am Samstag Premiere hat.

Premiere von „Future Shock“ im Stellwerk

Wie geht es weiter mit unserem Planeten Erde? Diese Frage steht im Mittelpunkt der Produktion „FutureShock“, die am Samstag, 22. Februar, um 19 Uhr Premiere im jungen Theater stellwerk weimar feiert. Vier 13-jährige Weimarer Jugendliche haben sich unter der Leitung von BBB Johannes Deimling mit dem aktuell viel und kontrovers diskutierten Thema Zukunft auseinandergesetzt. Entstanden ist eine Inszenierung, die auf bildliche, visuelle Art und Weise die komplexe Thematik untersucht. Weniger mit Text und Worten, denn: Wissen und Logik führen oft nicht zu verantwortungsvollem Handeln. Das momentan jüngste Ensemble des Stellwerk weimar erschafft stattdessen einen atmosphärischen Raum, der Sorge wie Hoffnung vereint. Die Bilder und Szenen in „Future Shock“ sind Auslöser sollen zum Nachdenken anregen, fordern zum Innehalten und zur Reflexion auf. Johannes Deimling arbeitet weltweit als freischaffender Performancekünstler, Kurator und Dozent an Hochschulen. Für das junge Theater stellwerk weimar ist „Future Shock“ seine erste Arbeit. Weitere Aufführungen: 24. Februar, 10 Uhr, 25. Februar, 5. und 6. März, jeweils 19 Uhr.

Kartenreservierungen telefonisch unter 03643/490800 oder per E-Mail an karten@stellwerkweimar.de