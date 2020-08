Privatradio bezieht neues Funkhaus in Weimar

Vom Hotel-Hinterhof an Weimars Stadteinfahrt: Bei Antenne Thüringen und „radio top 40“ läuft der Umzug. Die Möbelwagen rollten in der Woche bereits von der Belvederer Allee an die Schwanseestraße, wo das Privatradio in das ehemalige Verwaltungsgebäude von Coca Cola zieht. Es ist zuvor teilsaniert, umgebaut und für die Bedürfnisse eines modernen Funkhauses ausgestattet worden. Am Wochenende soll testweise auch schon die Technik in Betrieb genommen werden. Offizieller Sendestart am neuen Standort ist am Montag in einer Woche.