Produzenten können noch Filme für das Return International Film & Art Festival in Weimar einreichen

Weimar. Das Return International Film & Art Festival findet im Weimarer Mon Ami Ende Oktober unter dem Motto „Freedom, what is it good for“ statt.

Dieses Jahr findet das Return International Film & Art Festival vom 26. bis zum 29. Oktober im Mon Ami bereits zum dritten Mal statt. Auch in diesem Jahr folgt das Festival wieder einer Fragestellung, die verschiedene Diskussionen und gesellschaftliche Themen beinhalten wird. Darüber informiert die Stadtverwaltung. Die Fragestellung werde durch die Künstler, ihre Werke und das Festival-Konzept verhandelt und lautet: „Freedom, what is it good for“, zu deutsch „Freiheit, wozu ist sie gut“.

Noch bis 25. April können Filmemacherinnen und -macher sowie Produzentinnen und Produzenten ihre Kurzfilme in den Kategorien Animation, Spielfilm und Dokumentarfilm einreichen. Die Einreichung ist via Filmfreeway und auf der Webseite www.returniaf.de möglich. Dort sind auch die Regeln und Voraussetzungen, die für die Einreichung gelten, zu finden.

Im vergangenen Jahr besuchten 250 Filminteressierte das Festival. Über 600 Filmemacher aus 85 Ländern beteiligten sich am Wettbewerb. Das Return International Film & Art Festival wurde 2021 von der Künstlerin Mahsa Nejadfallah in Weimar gegründet. Zuvor firmierte es unter dem Titel „Asa“, heißt es von der Stadt zum Hintergrund des Festivals.