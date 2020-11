Projekt für eine Baulücke im Gewerbepark bei Ulla

Mit einem Grundstücksverkauf hat der Gemeinderat der Landgemeinde Grammetal die Weichen für einen Lückenschluss im Gewerbegebiet UNO gestellt: Die Firma Gebrüder Hopf GmbH aus Weimar bekam den Zuschlag für das knapp 1,8 Hektar große Gelände am nordöstlichen Rand des Areals, direkt neben dem Garten-Center Dehner. Der Kaufpreis beträgt 354.540 Euro, Bürgermeister Roland Bodechtel (CDU) ist durch den Beschluss zur Unterzeichnung des Notarvertrages berechtigt.

Entstehen soll ein Komplex mit mehreren Gebäuden: Der Investor will seinen Weimarer Fachhandel mit einem Test-Center ergänzen, die Firma Simplay-World (ebenfalls aus Weimar) plant einen rund 3000 Quadratmeter großen Indoor- und Outdoor-Spielplatz für Kinder und Erwachsene, eine Unternehmerin aus Münchenbernsdorf will hier eine Bio-Großküche ansiedeln. Viertes Element ist an der Südseite des Grundstückes ein Restaurant mit Drive-In-Bereich.

Der Ortschaftsrat Ulla hat sich bereits einstimmig für diese Variante ausgesprochen. Der Investor will keinesfalls seinen Weimarer Standort aufgeben, sondern im Gewerbegebiet Ideen umsetzen, die der begrenzte Platz im Stammquartier nicht zulässt. In erster Linie geht es dabei um eine Indoor-Teststrecke mit verschiedenen Untergrund-Beschaffenheiten.

Zum gemeinsamen Konzept mit den potenziellen Partnern gehören auch Ladestationen für Elektromobile aller Art, Parkflächen für mehr als 100 Autos, Strom- und Warmwassererzeugung durch Solaranlagen auf den Dächern sowie Regenwasser-Zisternen für die Eigenversorgung mit Brauchwasser. „Die Region wird damit auch touristisch aufgewertet“, so Bürgermeister Bodechtel.

Daniel Korn (Freie Wähler Grammetal) beantragte, eine zusätzliche Klausel in den Vertrag aufzunehmen: Falls das Projekt doch nicht zustande kommt und der Investor das Grundstück innerhalb von fünf Jahren mit Gewinn weiterverkaufen sollte, bekommt die Landgemeinde einen Zugewinn-Ausgleich. Mit dieser Ergänzung bekam die Gesamtvorlage letztlich ein einstimmiges Ja.