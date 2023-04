Projekt über Hitler-Attentäter Georg Elser kommt nach Weimar

Bei ihrem Aufenthalt in Königsbronn sahen die Weimarer auch das Georg-Elser-Denkmal.

Weimar. Die schwäbische Gemeinde Königsbronn mochte mit ihrem Projekt über den Hitler-Attentäter Georg Elser auch in Weimar gastieren.

Weimars 26. Bürgerreise wird sich am 21. Mai auf den Weg nach Chemnitz, Prag, Cottbus und Stettin begeben. Vor der großen diesjährigen Tour reiste eine achtköpfige Abordnung um Reiseleiter Hartmut Eckhardt am vergangenen Wochenende bereits ins baden-württembergische Königsbronn.

Der Kontakt nach Schwaben hatte sich 2016 ergeben, als die Weimarer während ihrer Fahrt nach Salzburg, Siena und Bern auch des aus Königsbronn stammenden Georg Elser gedachten, der im November 1939 im Münchener Bürgerbräu-Keller mit seinem Versuch gescheitert war, ein Attentat auf Hitler zu verüben und dafür im April 1945 im KZ Dachau hingerichtet wurde. In Elsers Heimatgemeinde pflanzten die Weimarer zum Abschluss ihrer 21. Tour einen Ginkgo-Baum der Freundschaft.

Erneuter Gegenbesuchin schwäbischer Gemeinde

Als die Bürgerreisenden im vergangenen Jahr ihr erstes Vierteljahrhundert unterwegs in Europa nachfeierten, waren auch Gäste aus Königsbronn eingeladen. Nun stand der erneute Gegenbesuch an. Königsbronns Bürgermeister Jörg Weiler und Joachim Ziller, Leiter der dortigen Gedenkstätte „Georg Elser“, interessierten die Weimarer dabei für ein Projekt, mit dem die Schwaben gern auch auf Reisen in die Thüringer Kulturstadt gehen wollen. Vor hiesigen Schülern möchten sie mit ihrem Projekt „Allein für die Freiheit“ gastieren, einem Programm mit szenischen Ausschnitten aus dem überlieferten Gestapo-Verhörprotokoll Georg Elsers und Liedern des Widerstands. Das Projekt wird von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg gefördert.

Für Anfang Juni hat sich die Königsbronner Gemeindespitze in Weimars Rathaus angesagt, um die Pläne zu konkretisieren und dafür in der Stadt Partner zu finden.