Prolog zum „Weimarer Rendez-vous mit der Geschichte“ in der Notenbank

Weimar. Gespräche und Film auf Spurensuche zu jüdischer Geschichte. Im Zentrum stehen Boris Zabarko und Gertrud Kolmar.

Das Festival „Weimarer Rendez-vous mit der Geschichte“ bietet unter dem Motto „Tempo, Tempo!“ auch in diesem November die Chance für das Publikum, mit zahlreichen international angesehenen Experten der Geistes- und Sozialwissenschaften zu diskutieren. Dazu gibt es im April quasi einen Prolog mit jeweils freiem Eintritt: Am Donnerstag, 13. April, berichtet um 19.30 Uhr Boris Zabarko, Überlebender des Ghettos Schargorod, mit Marc Sagnol in der Notenbank über die weitgehend unbekannte Geschichte dieses Ghettos in der Ukraine.

Die Veranstaltung in Kooperation mit der Landeszentrale für Politische Bildung präsentiert zudem einen Ausschnitt aus Marc Sagnols Film von 2020 über das jüdischen Leben unter anderem in Schargorod. Anschließend sprechen sie mit dem Publikum über die Geschichte der Ghettos.

Ferner begibt sich zum 80. Todestag von Gertrud Kolmar am Sonntag, 16. April, ab 18 Uhr Ingeborg Gleichauf in der Notenbank auf die Spuren der jüdischen Dichterin, die im KZ Auschwitz ermordet wurde. In „Alles ist seltsam in der Welt“ porträtiert sie eine der bedeutendsten deutschsprachigen Dichterinnen. Die Schauspielerin Heike Meyer liest aus dem Buch.