Weimar. Vier Paare schlossen am Freitag in Weimar den Bund fürs Leben

Prominente Traurede für Rebekka und Sascha

Auch Trauungen machen mit den gesenkten Auflagen wieder Spaß in Weimar. Im Standesamt am Herderplatz gaben sich am Freitag vier Paare das Jawort. Oberbürgermeister Peter Kleine hielt für Rebekka (27, geb. Ratz) und Sascha Budnik (33) die Traurede. Vor dem Haus empfing Weimars einstige Karnevalsprinzessin und den Vermögensberater ein großes Spalier aus Familie und Freunden. In der Kutsche ging es zum elterlichen Gasthof Luise, wo standesgemäß die Hochzeitsfeier stattfand.