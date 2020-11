Protest hoch oben in den Baumkronen der Schillerstraße

Protest hoch oben im Baum: Umweltaktivisten starteten am Freitag eine nicht ganz alltägliche Aktion in der Weimarer Schillerstraße.

Weimar. Junge Umwelt-Aktivisten prangerten in der Weimarer Innenstadt die geplante Wald-Rodung im Dannenröder Forst in Hessen an.

Eine Protestaktion der besonderen Art starteten Umweltaktivisten am Freitagnachmittag in der Weimarer Innenstadt: Fünf junge Frauen und Männer kletterten mit Hilfe von Bergsteiger-Utensilien in die Kronen von fünf Bäumen in der Schillerstraße und entrollten dort Transparente. Sie wollten mit dieser Aktion von Weimar aus die Proteste im Dannenröder Forst unterstützen. In dem Laubwald in Hessen sollen rund 85 Hektar für den Neubau der Autobahn A 49 zwischen Kassel und Gießen gerodet werden. Das stößt den Klima-Aktivisten besonders sauer auf, da es sich um einen Eichen- und Buchenwald handelt, der als besonders widerstandsfähig gegen trockene Sommer gilt, und sie den Neubau von Autobahnen grundsätzlich skeptisch betrachten.

Fridays For Future Weimar unterstützte die Protestierenden vom Boden aus. Foto: Michael Grübner