Bei der Eröffnung des Pop-up-Shops in der Weimarer Marktstraße: Linus Enzmann mit der Pflanzenkelle aus Messing.

Prozesse im Vordergrund: Pop-up-Shop und Winterwerkschau locken am Wochenende in Weimar

Weimar. Studierende der Bauhaus-Universität Weimar präsentieren ihre Arbeiten auf dem Campus und im Pop-up-Shop in der Marktstraße.

„Produkte sind nicht einfach da“, gibt Linus Enzmann zu bedenken und zeigt auf drei Pflanzenkellen, die nicht nur das dezentorangene Licht des just eröffneten Pop-up-Shops in Weimars Marktstraße widerspiegeln, sondern auch deren eigenen Herstellungsprozess. Mittels zweier Pressen – die hat der der Produktdesign-Student im vergangnen Jahr selbst entworfen – können die Gartengeräte fabriziert werden. „Wir möchten zeigen, wie Produkte entstehen“, sagt er und umreißt damit die Idee, die Studierende der Bauhaus-Universität umgesetzt haben.

Der Pop-up-Shop ist noch bis Sonntag in der Weimarer Marktstraße. Foto: Marvin Reinhart

Das temporäre Geschäft lädt über das Wochenende Besucherinnen und Besucher einerseits zum Shoppen, andererseits aber auch zum Sinnieren ein. Insgesamt zehn Produkte und deren Herstellungsprozess gibt es zu sehen. „Wir schaffen damit einen Rahmen für Studierende, ihre Produkte vorzustellen und zu verkaufen“, sagt Ezra Spitzbarth, Studierende an der Bauhaus-Uni und teil des 16-köpfigen Organisationsteams des Pop-up-Shops. „Wir möchten aber auch zeigen, wie lange die Prozesse der Herstellung der Produkte dauern. Oft schaut man nur auf des Endprodukt.“

Wer ausstellen darf, wurde per Open Call und demokratischer Abstimmung entschieden. „Einerseits müssen die Produkte im Laden funktionieren andererseits muss der Prozess dahinter erkennbar sein“, sagt Ezra Spitzbarth. So haben es neben den Pflanzenkellen auch eine Schallplatte mit Liedern über Weimar, Lampen und Postkarten in den Laden geschafft.

Bei Konzept und Gestaltung des Pop-up-Shops wurde den Studierenden im Gros frei Hand gelassen. „Wir haben die Verantwortung zu den Studierenden gelegt“, sagt Gerrit Babtist, Professor für Design und Management und Leiter des interdisziplinären Projektmoduls. „Wir haben ihnen Methoden gelernt, damit sie das selbstständig können“, sagt er. „Das hat bei der Betreuung auch viel Spaß gemacht.“

Beim Pop-up-Shop-Debüt solle indes nicht bleiben. „Wir wollen den Laden etablieren“, sagt Ezra Spitzbarth auch mit Blick auf andere Städte. „Hier ist das ja ein behütetes Umfeld, hier ist ja auch gleich die Uni daneben.“

Vom Projekt Body Positioning: (hinten, von links) Dimitrios Chrysovergis, Hannah Anna Sterrler sowie (vorne, von links) Jan Schneider, Nils Laube und Salome Bockemühl. Foto: Marvin Reinhart

Dort wird zeitgleich noch aufgebaut. Denn nebst Pop-up-Shop öffnet am Nachmittag auch die ebenfalls studentisch organisierte Winterwerkschau zum sechsten Mal. Über das Wochenende werden vorwiegend Arbeiten präsentiert, die an der Fakultät Kunst und Gestaltung entstanden sind. Im vergangenen Semester haben sich beispielsweise 14 Studierende künstlerisch und spielerisch dem Thema Sitzen genähert. „Eigentlich vielmehr dem Wegkommen vom Standard-Sitzen“, präzisiert Salome Bockemühl. Erdacht haben die Studierenden unter dem Titel „Body Positioning“ unkonventionelle Sitzgelegenheiten, die mal mehr und mal weniger zum Sitzen einladen sollen. Die Werkschau erstreckt sich noch bis Sonntag über den ganzen Campus.

Der Pop-up Shop ist am Samstag und Sonntag, jeweils von 12 bis 18 Uhr, geöffnet. Die Winterwerkschau können Interessenten am Samstag zwischen 14 und 20 Uhr sowie am Sonntag von 14 bis 18 Uhr besuchen.