Prozession zu Fronleichnam fiel wegen des Regens aus

Ihre Heilige Messe zu Fronleichnam musste die Pfarrei Herz Jesu am Sonntag in die Pfarrkirche verlegen. Wegen des Regens fiel der geplante Freiluft-Gottesdienst aus. Auch die Prozession fiel im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser. Dabei war am Samstag bei einem Arbeitseinsatz im Pfarrgarten alles für einen Freiluft-Gottesdienst vorbereitet worden. Rund 20 Helferinnen und Helfer hatten gefegt, Unkraut gezupft, Stühle gereinigt und die Bühne aufgebaut. 120 Anmeldungen lagen vor, informierte Pfarrer Timo Gothe. Nur die Hälfte von ihnen konnte wegen der Corona-Maßnahmen in der Pfarrkirche mitfeiern.