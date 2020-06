Pumpe gibt nach Jahrzehnten wieder Wasser

Jörg Welz (l.) und Mirco Duben (r.), Anwohner in der Straße Lehmgrube in Kromsdorf, präsentieren die nach Jahrzehnten wieder funktionierende Pumpe des dortigen Schichtwasser-Brunnens. Joachim Zaubitzer, der vor seinem Haus in Kromsdorf-Nord bereits eine Pumpe restaurierte und seitdem funktionstüchtig hält, leitete die Restauration, die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten.